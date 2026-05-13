La Justicia da la razón al Real Madrid y responsabiliza a los promotores del ruido de los conciertos en el Bernabéu

Los detalles Según el comunicado del Real Madrid, la Justicia concluye que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente".

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Real Madrid Estadio S.L. y a José Ángel Sánchez, director general del club, de cualquier responsabilidad penal por el ruido generado en conciertos en el Santiago Bernabéu en 2024. La Justicia ha estimado el recurso presentado por ambos contra un auto anterior que enviaba el caso a juicio oral tras una denuncia vecinal. El fallo concluye que las empresas promotoras de los eventos son responsables de cumplir los límites sonoros. El Real Madrid celebra la resolución judicial y reitera su confianza en la Justicia, comprometiéndose a colaborar con las autoridades competentes.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado que ni la empresa con la que el Real Madrid gestiona los eventos en el Santiago Bernabéu (Real Madrid Estadio SL) ni el director general del club, José Ángel Sánchez, son responsables de ningún ilícito penal por el ruido generado durante los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu y que incumplieron los niveles sonoros máximos durante el año 2024.

La Justicia estima el recurso presentado por ambos contra el auto del pasado mes de enero en el que la jueza del Juzgado de Instrucción 53 de Madrid enviaba el caso a juicio oral, para continuar las diligencias a raíz de una denuncia vecinal, según desvela el Real Madrid en un comunicado hecho público este miércoles.

"La referida resolución judicial concluye de forma clara y categórica que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu, acordando, conforme a lo solicitado por ambos y con la conformidad del Ministerio Fiscal, el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los mismos, poniendo de esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal", señala el club blanco.

Además, según el comunicado del Real Madrid, la Justicia concluye que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente" conforme a la ley. Y añaden que la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal.

El Real Madrid muestra su "satisfacción" por esta resolución judicial, que según defienden, "confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella" presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L.

Asimismo, el club insiste en que tienen "plena confianza" en la Justicia y que seguirán "colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.