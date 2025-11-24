El tajante pronóstico del exentrenador de Federer sobre la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Sinner

IvanLjubicic, exnúmero 3 del mundo, tiene serias dudas de que irrumpa en el circuito un jugador capaz de hacer frente al nuevo 'Big Two'.

"El resto no está ahí, no llega a ese nivel"

Desde que Novak Djokovic ganase el US Open de 2023, Carlos Alcaraz y JannikSinner se han repartido todos los Grand Slams disputados hasta la fecha, además de la mayoría de los Masters 1000.

El dominio del murciano y del italiano en el circuito es absoluto, y parece difícil que a corto plazo esa dinámica pueda cambiar.

Así lo ha asegurado el mítico IvanLjubicic en declaraciones a 'Punto De Break': "Creo que las cosas van a seguir así. Lo pienso porque tanto Carlos como Jannik siguen mejorando, siguen añadiendo cosas a su tenis. Su experiencia en partidos importantes y en momentos de presión sigue creciendo".

El exnúmero 3 del mundo y exentrenador de Roger Federer incide en la distancia que hay entre los dos mejores jugadores del mundo y el resto.

"El resto no está ahí, no llega a ese nivel, así que no espero que algo cambie en los próximos dos o tres años, no creo que vayan a desafiar a Carlos y Jannik", ha señalado.

Además, el croata reconoce que Carlitos le recuerda a Federer: "En cuanto a tenis… quizás. Sí. A nivel de personalidad y carácter, creo que son completamente diferentes, y creo que no puedes desconectar una cosa de la otra. Eso sí, ahora mismo Carlos es el jugador más creativo, es el jugador que más entusiasmo genera en una pista de tenis".

"Los números dicen que Carlos está un poco por delante de Jannik, también es un poco más joven, pero es fascinante y fantástico para el tenis tener una rivalidad como esta justo después del Big Three", ha zanjado.