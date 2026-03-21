Alcaraz recuerda su primer duelo con Nadal para aconsejar a Fonseca: "Debería aprender a..."

Tras derrotarle en Miami, Carlos analizó su duelo con el joven brasileño y comparó el duelo con su primer partido ante el mallorquín.

El duelo entre Carlos Alcaraz y Joao Fonseca era uno de los que más expectación generaba en el comienzo del Masters 1.000 de Miami. La joven promesa se enfrentó al número uno en la ronda de 64, que acabó con una sólida victoria del murciano. De esta manera, Carlos avanza en el torneo y se enfrentará al estadounidense Sebastian Korda durante el fin de semana.

Tras el partido ante Fonseca, que contaba con el apoyo incondicional de la grada, el español reconoció el reto que suponía enfrentarse al brasileño: "Quería hacer mi juego, mi trabajo, y mostrar mi mejor nivel, porque sé de lo que es capaz Joao en una pista de tenis. Traté de estar concentrado, de no oír el ruido de la grada, de ir hacia delante todo el rato. Orgulloso de poder lograrlo; al mismo tiempo, me lo pasé muy bien con un ambiente tan bueno".

Este ha sido el primer partido oficial entre ambos. Tras acabar, Alcaraz analizaba en rueda de prensa el "sorprendente" tenis del número 39 del ranking ATP: "Contra otros tenistas soy capaz de devolver la siguiente bola y reincorporarme al punto. Ante él, la historia es muy distinta. Sientes que puede hacer un 'winner' desde cualquier lado y eso es impresionante. Es lo que más me sorprendió. Sé de lo que es capaz. Grandes golpes, muchísima potencia. Eso sí, hablando de nuestro primer enfrentamiento, eso fue lo que más me impactó".

Luego, el murciano aprovechaba para revivir su primer duelo ante Rafa Nadal, una situación similar a la que ha vivido Fonseca: "Recuerdo cuando yo me enfrenté al mejor jugador de tenis del planeta cuando acababa de llegar al circuito. Me ayudó muchísimo, le dio a mi equipo el 'feedback' necesario para saber en qué centrarnos y qué mejorar. Estoy convencido de que hará lo mismo".

Y concluía la respuesta con un consejo para el brasileño: "Me recuerda muchísimo a cómo era yo cuando tenía su edad y estaba surgiendo en el circuito. Debería aprender a elegir la opción correcta. A veces falla algunos golpes, o incluso muchas bolas fáciles, porque no elige los golpes adecuados, la bola que toca en ciertas situaciones. Estoy convencido de que lo tendrá en un futuro no muy lejano".

Ahora, continúa el camino de Carlos en Miami mientras Fonseca se prepara para seguir forjando su propio tenis tras dos duelos de altísimo valor: "Jugar ante el número uno y dos del mundo en torneos consecutivos (Jannik Sinner en Indian Wells) le va a dar ese 'feedback' que necesita, y le vamos a ver ser mucho mejor pronto".