La llamativa respuesta de Sinner a Fonseca tras su comparación con Alcaraz: "Viniendo de alguien que..."

El italiano reaccionaba en Miami a las palabras que el joven tenista tuvo tras su duelo ante Carlos y cerraba con un bonito detalle hacia el brasileño.

Hace unos días Joao Fonseca caía eliminado del Masters 1000 de Miami en su duelo ante Carlos Alcaraz. En rueda de prensa, el jugador brasileño reflexionaba sobre el hecho de haber competido ante el murciano y Jannik Sinner con tan poco de tiempo de margen, tras enfrentarse con el italiano en Indian Wells.

La joven promesa analizó su juego y comentó las diferencias entre ambos. Comentaba que Carlos cuenta con un "mayor repertorio de golpes", mientras que Fonseca comparaba al número dos con un "robot". Unas palabras a las que el tenista transalpino ha respondido para 'Tennis Channel' durante su estancia en Miami.

"Tiene razón, creo que es la visión correcta, viniendo de alguien que ha competido contra mí y contra Carlos recientemente, la explicación es perfecta", detallaba Sinner, que ya prepara su próximo duelo en Miami, será ante Courentin Moutet. Se tomaba de esta manera el italiano las palabras de Joao, completamente en sintonía con el análisis del brasileño.

Para concluir, Jannik le dedicó unas bonitas palabras a Fonseca, al que ve como una gran promesa del circuito: "Es un talento increíble, le deseo lo mejor, está jugando a un nivel altísimo. Va a seguir creciendo". Finalmente, cerraba con un mensaje de reconocimiento al joven, que demuestra la grandeza del segundo mejor jugador del mundo: "Soy un gran fan suyo".