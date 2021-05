Marc Márquez y Maverick Viñales tuvieron sus más y sus menos en la clasificación del GP de Italia. El de Honda se puso a rueda del de Yamaha (le siguió incluso por la calle de boxes) y mientras que el de Cervera pasó de ronda no se puede decir lo mismo del otro catalán, que saldrá 13º en Mugello.

Viñales ha preferido hacer autocrítica, pues él falló en su última vuelta lanzada ya sin Marc Márquez a rueda al irse largo en una curva, pero Yamaha... Yamaha es otra historia. Y es que los nipones sí han cargado contra Marc.

Ha sido Massimo Meregalli, jefe de equipo de Viñales, quien ha criticado a Márquez y quien, además, pide a Dirección de Carrera que intervenga.

"Márquez mejora, porque comienza a comportarse como antes... pero esta vez hizo algo que no debía", afirma Meregalli.

Y siguió: "No quiero decir todo lo que me gustaría, pero lo que hizo no es justo. Espero que Dirección de Carrera haga algo".

"Tengo mis limitaciones..."

Marc Márquez, tras lo sucedido, explicó qué le había llevado a hacer lo que hizo con Maverick Viñales.

"Tengo limitaciones, y las tengo que suplir de alguna manera. Me gustaría no tenerlas", dijo.

Eso sí, se defendió diciendo que no hizo nada ilegal: "He jugado al límite del reglamento, pero dentro de él".

