Marc Márquez, piloto del equipo Honda HRC de MotoGP, ha respondido a las quejas de Joan Mir tras criticar el balear el hecho de que cogiera su rueda en la Q1 del GP de Portugal. "Me he buscado la vida", dice el ilerdense.

"No he ralentizado la marcha más de lo normal. Mi vuelta más lenta, la primera, quizá fueran dos o tres segundos más despacio", cuenta.

Márquez estaba de vuelta tras nueve meses de ausencia, y sigue explicando lo sucedido: "A mí me lo han hecho mucho cuando estaba en forma y ahora lo necesitaba yo. Sé que no se hace y que a quien se lo haces le da rabia, pero..."

"He hecho todo el fin de semana solo, y en la Q1 necesitaba saber dónde estaba perdiendo. He elegido al mejor, al campeón del mundo. Podría haber elegido a mi hermano, que se habría callado", afirma.

Márquez dice que se han "encontrado" al salir del box: "Y en Q2 con Rins pasé algo similar. No le seguí tan de cerca porque no me iba muy bien".

"Te tienes que buscar la vida. Cuando llevas nueve meses sin estar en la pista por una lesión aprendes de todos los rincones", sentencia.

En su regreso, Márquez fue sexto en la clasificación de Portimao, mientras que Joan Mir fue noveno.

Te puede interesar

Joan Mir carga contra Marc Márquez: "Ya sabemos que le gusta hacer eso..."

Fonsi Nieto: "Marc Márquez es capaz de ganar y no soltar el podio en todo el campeonato"

Marc Márquez, emocionado, recuerda su "momento más duro" durante su recuperación