Marc Márquez está de vuelta en MotoGP. El ilerdense ha firmado el sexto mejor crono en la jornada del sábado y será desde dicha plaza desde donde tome la salida en el GP de Portugal. Sin embargo, algunas de sus acciones en pista le han valido la crítica de, por ejemplo, Joan Mir, actual campeón del mundo de la categoría.

Todo viene a raíz de un momento en Q1 en el que Márquez se pegó a su moto y cogió su rueda, algo que a Mir no le gustó al pensar que le perjudicó.

"Esto de ponerse detrás en las clasificaciones... Ya sabemos que a Márquez le gusta hacer eso. Siempre lo hace con alguien y me tocó a mí", cuenta.

Mir cuenta además que ese tipo de acciones se sancionan en otras categorías: "En Moto3 te penalizan, y en Moto2 seguramente también. Aquí aún no".

"Me ha molestado en la primera vuelta porque salí lento, me lo encontré en mitad de pista y al tirar se aprovechó de mi rueda. ¿Nervioso? No, para nada. Hice mi tiempo igualmente y di el cien por cien. Es lo que hay", afirma.

El actual campeón de MotoGP dice que, además, esas acciones son "peligrosas en MotoGP". "No creo que se le tenga que penalizar a él, pero me molesta en mi vuelta rápida. He salido a lo mío, hice el tiempo que podía y ya está. No hay más".

Joan Mir sale desde la novena plaza en el GP de Portugal, tras una clasificación en la que Quartararo se hizo con la pole.