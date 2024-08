Jorge Martín tenía la mejor posición de salida en la sprint de Austria. El madrileño logró la pole en el Red Bull Ring, pero en la carrera corta no pudo transformar dicho logro con un triunfo en una prueba que acabó con victoria de Pecco Bagnania. El motivo, una sanción.

Una 'Long Lap Penalti' que le sacaron nada más comenzar la carrera. Sobre ello ha hablado Valentino Rossi, en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Y es que para el italiano, Martín cometió un gran error en esa situación. Porque tras salirse de la pista no hizo lo que debía a la hora de regresar a la carrera.

Así se expresa Rossi: "Cometió un error y se salió. Debería haber hierba, pero ahora hay asfalto. En mi opinión, es justo que quien comete un error lo pague".

"No puede salirse de la chicane y volver por delante. Debería haber esperado, dejar pasar también a Marc Márquez y luego volver. Si vuelves a pista a décima y media de Bagnaia no has hecho lo que dice el reglamento", afirma.

Rossi sabe que con asfalto todo es diferente: "Es más seguro, porque de haber hierba te caes y lo más importante es la seguridad".

"Pero si sabes que hay asfalto lo intentas de todas maneras. En el peor de los casos puedes cortar", sentencia.