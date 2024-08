Marc Márquez suma una nueva caída en este 2024. El de Cervera, que suele visitar a menudo el suelo desde hace alguna que otra temporada, fue directo al asfalto a falta de cinco vueltas para completar la sprint del Gran Premio de Austria. En ese momento era segundo... y mirando a Bagnaia.

En palabras que recogen en el 'diario As', el ocho veces campeón del mundo de motociclismo ha hablado sobre su caída y sobre por qué todo lo que está pasando este curso es distinto a lo que vivió con la Honda la pasada temporada.

Porque con la moto nipona también se caía, y no precisamente poco. Sin embargo, para él todo es completamente diferente.

"Ahora estás delante"

"Es muy distinto. Ahora estás delante. Además estaba haciendo un fin de semana muy sólido. Muy concentrado. Siempre preciso y por la línea", afirma.

Pero al final... al suelo: "Hemos fallado en la sprint cuando menos teníamos que fallar".

Estaba con muchas ganas Márquez: "Me valía ser segundo. Era un podio fácil. Pero tenía las ganas y la fuerza para ir a por Bagnaia".

"He arriesgado y me ha salido mal. Pero hacía mucho tiempo que no sentía el cosquilleo de si probarlo o si no probarlo", sentencia.