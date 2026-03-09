Marc Márquez señala quién ha sido el mayor rival de su carrera: ¿Valentino Rossi?, ¿Lorenzo?, ¿Pedrosa?

El eneacampeón el mundo ha reflexionado sobre su lesión, su retorno a la competición y sobre qué piloto le ha puesto en más apuros.

Tras el primer Gran Premio de la temporada 2026 de MotoGP, donde no pudo puntuar debido a un pinchazo en su GP26, Marc Márquez ha concedido una extensa entrevista a 'Radioestadio'.

Entre otros aspectos, el ilerdense ha recordado su título de 2025, el séptimo en la categoría reina: "Es el mayor reto de mi carrera deportiva, este último es el título que más valor le doy después de lo que venía".

"Quería buscar la respuesta de si podía o no volver a ganar y la respuesta era sí, así que me puedo retirar en paz", ha explicado.

Eso sí, reconoce que el tiempo ya corre en su contra: "Es ley de vida que llegará un momento en el que te ganen porque llegan nuevas generaciones, frescos y sin lesiones. Intentaremos estar luchando todo el tiempo que podamos".

"Yo soy consciente, y lo voy viendo, que voy a parar antes por el cuerpo que por la mente, pero una retirada no se planifica, se siente", ha reflexionado.

Ya en un test rápido, Márquez ha señalado que Jorge Lorenzo ha sido su mayor rival por delante de Valentino Rossi y Dani Pedrosa.