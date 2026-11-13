Sancet, que cumplió su "sueño" de jugar con España, ahora "sueña" con jugar con Euskadi el Mundial

El jugador del Athletic Club de Bilbao, que llegó a disputar cuatro encuentros con la absoluta, asegura que llegar a la Copa del Mundo con la Euskal Selekzioa es el "objetivo".

Tras su primera convocatoria con la Euskal Selekzioa, Oihan Sancet, jugador del Athletic Club de Bilbao, compareció este jueves en rueda de prensa en Lezama.

En la previa del amistoso que jugará el combinado de Euskadi el próximo sábado frente a Venezuela en San Mamés, el ariete compareció junto al seleccionador, Jagoba Arrasate.

Sancet afirmó que la llamada es "lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas".

"Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes. Es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos, poco a poco. Sabemos que es difícil, pero poniendo cada uno su granito de arena creo que puede llegar algún día", resaltó.

Cabe recordar que Sancet debutó con la selección absoluta de España el 12 de octubre de 2023 en un partido ante Escocia de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

Sumó un total de cuatro partidos con la España de Luis De la Fuente entre 2023 y 2024, además de 14 encuentros con la sub-21.

Tras su debut con España, Oihan afirmó que había cumplido un "sueño": "Estoy muy contento con el debut y contento con los tres puntos. Que no me esperaba el salto desde la sub-21. Me dedicaba a trabajar bien en mi equipo y hacerlo lo mejor posible. El momento ha llegado y estoy muy feliz. Estoy muy contento el poder estar aquí... y es un sueño, la verdad".