Valentino Rossi acusa a Marc Márquez de "mentir": "Había empezado a boicotearme antes"

El expiloto italiano afirma que la guerra con el ilerdense no estalló en Sepang 2015 y pone el foco en la carrera en Australia.

Valentino Rossi ha presentado esta semana su autobiografía y, cómo no, Marc Márquez tiene un papel importante en la misma.

El italiano se pasó por los micrófonos de 'Radio Deejay' para tocar algunos puntos de su libro y recordó lo sucedido con el de Cervera en 2015.

"Las sensaciones que tengo sobre el final de 2015 son exactamente las mismas que hace diez años. No lo he superado", arranca el 'Doctor'.

Según él, esa guerra "empieza varios años antes y lo que ocurrió no fue casualidad".

De hecho, acusa a Marc de mentir: "Él dice que yo le ataqué en un momento determinado, sin motivo, durante una rueda de prensa, y que a partir de ahí decidió hacerme perder".

"Pero eso es mentira, no es verdad, porque en realidad ya había empezado a boicotearme antes, en la carrera de Australia", añade.

Lo cierto es que en aquel GP de Australia Márquez se llevó la victoria en la última vuelta y le arrebató cuatro puntos a un Jorge Lorenzo que terminó llevándose el Mundial después de que a Rossi le sancionaran saliendo último en la carrera final después de su patada a Marc en la cita previa en Sepang.