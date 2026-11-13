La inflación se mantiene en un 4,9% en octubre tras contenerse el precio los combustibles y los alimentos

Los detalles Esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025, y el gas, que incrementó sus precios más que hace un año.

En octubre, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo un crecimiento interanual del 4,9%, igualando niveles de febrero de 2023 y marcando tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los combustibles y lubricantes para vehículos personales contribuyeron a la baja de precios, mientras que alimentos y ropa también ayudaron al reducir su incremento en comparación con el año anterior. Sin embargo, los paquetes turísticos y el gas compensaron esta bajada con sus respectivos aumentos. La inflación subyacente se mantuvo en el 3,1%, mientras que el IPC mensual subió un 0,6%, impulsado por el encarecimiento del vestido, calzado, alimentos y vivienda.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que alimentos y ropa también contribuyeron a rebajar el IPC al elevar sus precios menos que en octubre del año pasado.

No obstante, esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025, y el gas, que incrementó sus precios más que hace un año.

En concreto, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas situó su tasa anual en octubre en el 2,4%, tres décimas por debajo de la del mes pasado, debido a que los precios de las frutas y frutos de cáscara subieron menos que un año antes.

Por su parte, el grupo de vestido y calzado recortó tres décimas su avance interanual, hasta el 1,8%, en tanto que el transporte presentó una tasa del 10,3%, dos décimas menos que el mes pasado, debido a la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, el grupo de vivienda elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 7,6%, debido a la subida del gas, en tanto que actividades recreativas, deporte y cultura incrementó su tasa hasta el 4,1%, cinco décimas más, por los paquetes turísticos.

La subyacente en un 3,1%

Según Estadística, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en octubre en el 3,1%, situándose 1,8 puntos por debajo del índice general. De este modo, este indicador se mantiene en niveles de marzo de 2024.

En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el IPC subió un 0,6%, tres décimas más que en septiembre. Con el incremento de octubre, la inflación mensual acumula nueve meses consecutivos de alzas.

El aumento mensual de los precios se debió al grupo de vestido y calzado, que se encareció un 7,9% por el inicio de la temporada de otoño-invierno; a los alimentos, que subieron sus precios un 1,2% debido a las frutas y frutos de cáscara y, en menor medida, a las hortalizas, legumbres y patatas y pescado y marisco; y a la vivienda, que presentó una tasa mensual del 1,3% por la subida de la luz y el gas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido