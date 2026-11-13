"Márquez es realmente un extraterrestre": un clásico de MotoGP, rendido a un Marc que "no está dispuesto a perder"

El representante Carlo Pernat se ha rendido ante el piloto de Ducati, que apunta a revalidar su título la próxima semana en Portugal.

Con el Mundial de MotoGP prácticamente visto para sentencia, Carlo Pernat ha analizado el tercio final del campeonato en declaraciones a 'GPOne'.

Para el mítico agente, esta temporada tiene un protagonista claro: "Márquez no está dispuesto a perder. Y precisamente por eso lo admiro, ¡ni que decir tiene! Ni se le pasa por la cabeza perder. Tiene instinto de depredador".

El italiano considera, al igual que el jefe de Aprilia, que no ha tenido rival: "Está claro que, como dice Rivola, prácticamente ni siquiera cuatro Aprilia habrían bastado para vencer a Márquez".

Y eso que tras su lesión llegó a estar a más de 100 puntos del líder: "Márquez es realmente un extraterrestre, muy fuerte. No hace falta decirlo. Este año también ha ganado, a pesar de haber disputado dos Grandes Premios menos".

"Ahora esperamos a Portugal, dentro de dos semanas, donde, evidentemente, celebraremos por todo lo alto el décimo Campeonato del Mundo ganado por Marc Márquez. 'El Eternauta', llamémoslo así: 'El Eternauta Marc Márquez'", ha zanjado.