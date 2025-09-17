Uno de los mayores pupilos de Rossi quiere imitar a Márquez: "Hay que tomarlo como referencia..."

El segundo clasificado en el Gran Premio de San Marino dice que para mejorar deben estar muy atentos a todo lo que hace Marc.

Es ocho veces campeón del mundo, está a punto de lograr el noveno arrasando. Y todos se fijan en él. Marc Márquez es la referencia con la Ducati. Sus números están camino de ser históricos. Y por eso Marco Bezzecchi, uno de los mayores pupilos de Valentino Rossi, lo toma como referencia.

Después de la batalla que protagonizaron en Misano, Marco ha dicho que harán lo que sea para mirar qué hace o no hace Marc.

"Hay que intentar salir de casa con ganas de ser siempre rápidos y luchar siempre por las posiciones que cuentan. Está claro que Márquez ahora mismo lo está ganando todo y, por lo tanto, está dominando, y debemos intentar tomarlo como referencia para aprender de él, para crecer nosotros y tratar de luchar con él y luego intentar ganarle", ha dicho en palabras que recoge 'Motosan'.

"Sin duda hay que seguir trabajando porque aún nos falta un poco, como tú has dicho, pero hemos mejorado mucho, eso es innegable. Está claro que en algunas pistas tendemos a sufrir un poco menos que en otras, pero, en general, al final del fin de semana siempre somos bastante competitivos, que era nuestro objetivo", explica el piloto de Aprilia.

Volvió a ver la carrera por televisión y lo disfrutó mucho: "He vuelto a ver la carrera, ha sido muy reñida, sobre todo al final, las últimas ocho o nueve vueltas han sido muy bonitas, y vistas desde fuera aún más".

Bezzecchi fue segundo. El único que pudo mantener el ritmo de Marc en la carrera. Y ahora va hacia la tercera posición del campeonato de MotoGP, que de momento posee Pecco Bagnaia.