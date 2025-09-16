De la roja a Carvajal al segundo de Mbappé: así fue la remontada del Real Madrid ante el Olympique de Marsella

El capitán blanco, que sustituyó a un lesionado Trent en el minuto 4 de partido, fue expulsado tras darle un cabezazo a Rulli. Dos goles de Mbappé desde el punto de penalti obraron la primera remontada del año en Champions.

Estreno complicado del Real Madrid en la liguilla de la Champions League, aunque los primeros tres puntos ya están en la 'buchaca' de los de Xabi Alonso.

A pesar de que el conjunto blanco salió lanzado en el arranque de encuentro con Rodrygo, Mbappé y Mastantuono en ataque (Vinicius fue suplente), fueron los franceses los que se adelantaron en el minuto 22.

Güler recibió en la medular un pase tibio de Huijsen, no se percató de la presencia de Greenwood a su espalda y el ex del Manchester United y el Getafe, tras robar, se la puso en bandeja a Timothy Weah que no falló ante Courtois.

La reacción madridista no tardó en llegar y seis minutos después, tras un penalti de Kondogbia sobre Rodrygo, Mbappé ponía las tablas en el marcador desde los once metros.

Ya en el segundo tiempo, con los de Xabi asediando la meta del Olympique de Marsella y con los galos buscando salir al contraataque, Dani Carvajal perdió los papeles.

El capitán se encaró con Rulli y le propinó un cabezazo que, tras revisarlo en el VAR, el árbitro castigó con la tarjeta roja.

Obrar la remontada con uno menos se antojaba difícil, pero Vinicius y Brahim insuflaron otro aire a los blancos y en una internada del brasileño en el área el colegiado decretó penalti por mano de Medina.

Mbappé no falló de nuevo desde los once metros a falta de 10 minutos para el final y le da al Real Madrid los primeros tres puntos en la liguilla.