Cuatro detenidos por proyectar fotos de Trump junto a Epstein en el Castillo de Windsor

Una fotografía de Epstein y Trump proyectada en el Castillo de Windsor

El contexto Trump ha llegado al Reino Unido en lo que será su segunda visita al país. Este miércoles será recibido por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor.

Cuatro personas fueron arrestadas tras proyectar imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en el Castillo de Windsor, donde Trump será recibido por el rey Carlos en su visita de Estado al Reino Unido. La proyección incluyó una carta que Trump supuestamente escribió a Epstein hace más de 20 años, negada por la Casa Blanca, y fotos de las víctimas de Epstein. Este acto ha reavivado el interés en la relación de Trump con Epstein, un tema delicado para el presidente. Trump, quien era amigo de Epstein antes de su presidencia, se distanció de él años antes de su muerte en prisión en 2019.

Cuatro personas han sido arrestadas este martes tras la proyección de imágenes de Donald Trump junto al agresor sexual Jeffrey Epstein en el Castillo de Windsor, donde el presidente estadounidense será recibido por el rey Carlos durante su visita de Estado al Reino Unido.

Trump llegó al Reino Unido a última hora del martes para una segunda visita de Estado sin precedentes, y será recibido por el monarca este miércoles para una jornada en el Castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.

Durante la jornada del martes, manifestantes desplegaron una enorme pancarta con una fotografía de Trump y Epstein cerca del Castillo de Windsor, y posteriormente proyectaron varias imágenes de ambos en una de las torres del castillo.

La policía informó en un comunicado que cuatro personas fueron arrestadas tras una "proyección no autorizada" en el Castillo de Windsor, que describieron como una "provocación pública". El 8 de septiembre, los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU hicieron pública una carta de cumpleaños que Trump supuestamente le escribió a Epstein hace más de 20 años, aunque la Casa Blanca ha negado su autenticidad.

La carta de cumpleaños contenía el texto de un supuesto diálogo entre Trump y Epstein en el que Trump lo llama "amigo" y dice: "Que cada día sea otro secreto maravilloso". El texto se encuentra dentro de un boceto tosco de la silueta de una mujer desnuda.

Imagen de la carta que Trump le escribió a Epstein por su cumpleaños

Esta carta también fue proyectada en el castillo, junto con fotos de las víctimas de Epstein, fragmentos de noticias sobre el caso e informes policiales. La publicación de la carta ha vuelto a atraer la atención sobre un tema que se ha convertido en una espina política para el presidente.

Aunque ha instado a sus partidarios a dejar el tema de lado, el interés por conocer detalles sobre los crímenes de Epstein y quién más pudo haberlos conocido o haber estado involucrado con él ha ido creciendo con el paso de las semanas. Trump era amigo de Epstein antes de convertirse en presidente, pero tuvo una disputa con el exfinanciero años antes de su muerte en prisión en 2019.