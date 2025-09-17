Lo que David Alonso más admira de Márquez y Rossi: "Es realmente complicado..."

El campeón de Moto3 dice que lo más difícil de la competición es ganar en temporadas consecutivas como hicieron Marc y Valentino.

David Alonso es una de las grandes perlas del mundo del motociclismo. Actual campeón de Moto3, está viviendo una etapa de transición en su estreno en Moto2. Por eso dice que lo que más admira de los grandes es cuando ganan dos años consecutivos. Y pone el ejemplo de Marc Márquez y de Valentino Rossi.

En 'Motosan' ha reconocido que para él está siendo difícil este año inmediatamente después de ser campeón: "No es fácil volver. O sea, yo admiro mucho a Márquez, Valentino y esta gente cuando hacen el 'back to back' de ganar un año y luego volver a ganar el otro año, aunque sea la misma categoría".

"Eso es realmente complicado porque después de haber ganado, luego al siguiente año volver a estar a ese nivel, no es fácil", dice David Alonso.

Pero no se rinde. Sabe que poco a poco, paso a paso, se está acercando a los grandes de la categoría: "Estoy para seguir en esta línea de trabajo de ahora en la segunda parte. Un poquito más concentrado, un poquito más focalizado, que es un poco lo que me ha faltado en esa primera parte. Y un poquito más sabiendo lo que quiero y hacia dónde quiero llegar, que yo creo que eso es importante".

"Poco a poco me voy acercando. Al final es poner todo en su sitio en el fin de semana, y cuando pones todo en su sitio estás. Lo he visto cuando los fines de semana que he puesto todo en el sitio estás ahí, entonces es cuestión de repetirlo muchas veces. Cuando lo repites muchas veces pues luego ahí está", sentencia David.

El piloto del equipo Aspar camina decimotercero en el mundial, lejos de los mejores. Pero lo más importante es su progresión. Ya ha logrado una victoria en este 2025, en Hungría.