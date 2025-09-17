Muere el esquiador italiano Matteo Franzoso al chocar contra una valla mientras entrenaba

El esquiador de 25 años falleció este lunes en Santiago de Chile dos días después de haber sufrido un accidente entrenando.

Matteo Franzoso, esquiador italiano de 25 años, ha fallecido dos días después de haber sufrido un accidente entrenando en Santiago de Chile. El experto en descenso sufrió un fuerte golpe contra una valla, siendo ingresado con un traumatismo craneal y un edema cerebral.

La Federación Italiana de Deportes de Invierno informó del terrible suceso en un comunicado: "Matteo Franzoso falleció en una clínica de Santiago de Chile. El atleta italiano de 25 años no se recuperó de las consecuencias de una lesión en la cabeza y el consiguiente edema cerebral, que se produjo tras una caída el sábado durante un entrenamiento en la pista de La Parva, a 50 km de la capital chilena".

Franzoso entrenaba para preparar los Juegos de Milano-Cortina 2026. Se encontraba con su equipo en Chile, donde sufrió un gravísimo accidente: salió despedido tras un mal salto fuera del circuito y chocó con una valla a 7 metros del trazado.

Las autoridades le trasladaron inmediatamente al hospital, donde fue inducido en coma farmacológico. Sin embargo, el cuerpo de Franzoso no resistió los daños causados por el traumatismo.

Matteo era un habitual en el circuito de descensos. Fue campeón en el supergigante del 29 de noviembre de 2021 en Zinal, Suiza. En la misma temporada, Franzoso debutó en la Copa del Mundo el 17 de diciembre, en el supergigante de Val Gardena. El italiano participó en diecisiete ocasiones en el circuito principal (11 supergigantes y 6 descensos), en las que su mejor resultado fue el puesto 28 en el supergigante de Cortina d'Ampezzo.