Hollywood llora y rinde homenaje al "héroe" Robert Redford: "Su impacto perdurará por generaciones"

El mundo del cine despide a Robert Redford, fallecido a los 89 años en Utah. Figuras como Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jane Fonda y Ethan Hawke han rendido homenaje a su legado. Fonda, su compañera en varias películas, expresó su profunda tristeza y destacó su significado para ella y para América. Streep lo describió como un "león" que ha partido. DiCaprio elogió su compromiso social y ambiental, mientras que Ron Howard y Mark Ruffalo lo consideraron un revolucionario del cine independiente y un héroe estadounidense. Hillary Clinton destacó su defensa de valores progresistas, mientras que Donald Trump se limitó a elogiar su carrera actoral.

Fonda, compañera de elenco de Redford en películas como 'The Chase', 'Barefoot in the Park' o 'Our Souls At Night', ha remitido un comunicado a varios medios estadounidenses. "Me impactó mucho esta mañana cuando leí que Bob se había ido (...) No puedo dejar de llorar. Él significaba mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba una América por la que tenemos que seguir luchando", ha afirmado.

Por su parte, Meryl Streep, con quien compartió actuación en 'Out of Africa', ha tenido unas breves palabras para el actor. "Uno de los leones ha partido. Descansa en paz, mi querido amigo", ha afirmado.

Más extensa ha sido la despedida de Leonardo DiCaprio, que ha destacado el compromiso social de Robert Redford. "Su compromiso inquebrantable con la protección de nuestro planeta y la inspiración para el cambio igualaba su inmenso talento. Su impacto perdurará por generaciones", ha escrito a través de su cuenta de Instagram.

El director Ron Howard, que llevó al festival Sundance su documental 'Rebuilding Paradise' en 2020, ha definido a Redford como "un verdadero revolucionario del cine independiente". Mark Ruffalo ha publicado en Instagram una carta que le escribió cuando se enteró de que estaba enfermo y lo llamó "un verdadero héroe estadounidense", mientras que Antonio Banderas ha dicho a través de la red social X que Redford era un "icono del cine en todos los sentidos".

Morgan Freeman también ha despedido a su "amigo" recordando la conexión que logró con el durante el rodaje de 'Brubaker', asegurando que volver a trabajar con él en 'An Unfinished Life' fue "un sueño hecho realidad".

Elogios de demócratas y republicanos

Los homenajes a Redford se han producido más allá del mundo del cine. Hillary Clinton ha elogiado el compromiso del actor con los "valores progresistas": "Siempre admiré a Robert Redford, no solo por su legendaria carrera como actor y director, sino por lo que vino después. Defendió valores progresistas como la protección del medio ambiente y el acceso a las artes, a la vez que creaba oportunidades para las nuevas generaciones de activistas y cineastas. Un auténtico ícono estadounidense".

Mucho más escueto ha sido el actual presidente de EEUU, Donald Trump, con quien Redford ha tenido profundas e irreconciliables discrepancias. El líder republicano ha afirmado que "Robert Redford fue genial". No obstante, Trump se ha limitado a hablar de su faceta como actor. "Tuvo una serie de años en los que nadie lo superó", ha concluido el mandatario en una comparecencia ante los medios de comunicación.