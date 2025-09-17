El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann sale de prisión tras negarse a ser interrogado por la policía de Londres

El contexto Las policías de Gran Bretaña, Alemania y Portugal han identificado a Christian Brueckner como principal sospechoso de la desaparición de la niña británica, que todavía no han hallado pruebas que lo vinculen de forma concluyente con el caso.

El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en 2007 será liberado el miércoles de la prisión alemana donde cumple una condena de siete años por un delito sexual no relacionado.

La fiscalía alemana designó por primera vez a Christian Brueckner como sospechoso en 2020, cuando ya cumplía condena por violar a una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve, donde McCann desapareció.

Su condena termina el miércoles. Der Spiegel informó que su pasaporte fue cancelado, que se le colocará una etiqueta electrónica, que deberá declarar su lugar de residencia y que no podrá salir sin permiso.

"Este es un intento de la fiscalía de mantenerlo en una especie de detención investigativa donde puedan tener acceso a él en todo momento", declaró el abogado Philipp Marquort, según Der Spiegel. El abogado de Brueckner niega cualquier conexión con el caso McCann. Brueckner tiene condenas por abuso infantil y tráfico de drogas, además de la violación de la mujer, quien falleció posteriormente.

Las policías de Gran Bretaña, Alemania y Portugal, que han identificado a Brueckner como su principal sospechoso, llevan mucho tiempo buscando pruebas que lo vinculen de forma concluyente con el caso. Las policías portuguesa y alemana pasaron cuatro días buscando pruebas en el Algarve en junio.

La policía británica declaró el lunes que Brueckner, quien se encuentra detenido en una prisión de Sehnde, en el norte de Alemania, declinó su solicitud de entrevista en relación con la desaparición. Añadió que continuarán investigando cualquier línea de investigación viable.

McCann, que entonces tenía tres años, desapareció de su habitación en un complejo turístico mientras sus padres cenaban a metros de distancia. Brueckner, de 49 años, vivió en el Algarve entre 1995 y 2007, donde, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Reuters, robó en hoteles y apartamentos vacacionales. Los padres de McCann siguen haciendo campaña para que su hija, que ahora tendría 22 años, sea encontrada y emiten un comunicado cada año en el aniversario de su desaparición.