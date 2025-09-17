Ducati se empieza a cansar de la situación de Bagnaia: "Nosotros queremos ayudarle, pero..."

'Motorsport' publica conversaciones con miembros del equipo Ducati, que aseguran que Pecco "no puede ser el último piloto" de la marca.

Mientras Pecco Bagnaia y Gigi Dall'Igna dicen públicamente que están perdiendo la paciencia, desde dentro de Ducati afirman que no se puede permitir que el italiano sea el último de los pilotos Ducati. 'Motorsport' ha publicado una conversación con un miembro de la marca italiana.

"La respuesta a esta cuestión solo la tiene Pecco. Nosotros queremos ayudarle, pero es él quien debe dejarnos hacerlo. No puede ser que sea el último de los pilotos de Ducati. Pecco es muchísimo mejor que eso", dice esa fuente de Ducati después del Gran Premio de San Marino.

Porque desde Ducati creen que Marc Márquez no es el problema de Pecco. Su problema es que todos los pilotos de la marca están muy por encima de su nivel: "El problema ya no es que le gane Marc; eso puede pasar perfectamente y se puede asumir, solo faltaría. El problema es que, ahora mismo, los demás son más consistentes que él".

Y el problema ha dejado de ser deportivo y se ha convertido en psicológico, en mental. Creen que Pecco se ha metido en un bucle del que no puede salir y que no tiene nada que ver con la moto: "No se trata de la GP24, la GP25 o la GP26. El problema no está allí...".

Hay un dato que demuestra que Pecco está yendo a menos según avanza la temporada de MotoGP. En las últimas cinco citas del calendario sólo ha sumado 40 puntos. En ese mismo tiempo, Marc ha acumulado 168 y ya está muy cerca de su noveno campeonato del mundo. En Japón tendrá bola de partido.

La tensión con Pecco es total. Le resta un año de contrato con Ducati... pero con estos resultados su continuidad está en seria duda.