La mano derecha de Márquez tiene muy claro que los pitos le motivaron: "Cuanto más le pican..."

José Luis Martínez, asistente del piloto de Ducati, dice que "parece mentira que no sepan o no se den cuenta de que es peor picarle".

En el sábado del Gran Premio de San Marino se vio una imagen vergonzosa: aficionados italianos celebraron la caída de Marc Márquez en el sprint. Y este acabó respondiendo en la carrera con una victoria y una celebración icónica mostrando el mono de Ducati en el podio.

La mano derecha de Marc, José Luis Martínez, ha reconocido en 'AS' que lo peor que se le puede hacer a Marc es picarle. Su gen competitivo le obliga a responder.

"Parece mentira que no sepan o no se den cuenta de que, cuanto más se meten con Marc y más le pican, es peor para porque se viene más arriba y saca lo mejor de sí", dijo Martínez después de una victoria que coloca su noveno título muy cerca. Podría ser en el Gran Premio de Japón.

La confianza lo es todo a pesar de la caída de la sprint: "Importante para mantener la confianza que estaba teniendo hasta ahora, con tantas carreras buenas. El sábado se había caído yendo líder y habiendo hecho ya lo más difícil, como él dijo, y era importante volver a ganar para dar un golpecito más en la lucha con su hermano y para reestablecer el orden".

Marco Bezzecchi, con la Aprilia, plantó cara justo por detrás. Pero Marc firmó una de las carreras más veloces del curso: "Antes de la carrera tenía claro que el rival era Bezzecchi y era importante la salida, que la hizo buena, y luego vino la carrera más luchada y dura del año, porque hasta el último momento pudo pasar de todo".

Los pitos y las mofas de los fans italianos acabó con un gesto de Márquez que puede convertirse en la imagen de este mundial. En Japón, en dos semanas, puede poner la guinda.