Ahora

'El Cafelito'

Karanka y la llegada de Arbeloa al banquillo del Real Madrid: "Exige ganar... así de fácil"

Karanka, en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, recuerda aquella foto de Arbeloa con el 'staff' de José Mourinho y habla de cómo gestionar a las estrellas.

Karanka

Aitor Karanka ha sido entrevistado por Josep Pedrerol en el podcast de 'El Cafelito' y ha hablado de Álvaro Arbeloa, quien ahora es el entrenador del Real Madrid.

Ha recordado aquella famosa foto con el 'staff' de José Mourinho y también ha respondido sobre "la mano dura" y la "exigencia del Real Madrid": "La mano dura al final es convencer al jugador".

"Como entrenador lo que tienes que hacer es intentar convencerles de que lo que dices es lo mejor para todos", cuenta el que fuera segundo de Mourinho.

También deja claro cuál es la exigencia que tiene ahora Arbeloa y la que han tenido todos los entrenadores del Real Madrid: "El Madrid exige ganar. Así de fácil".

