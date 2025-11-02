MotoGP
'Ultimátum' de Quartararo a Yamaha: "Esa confianza fue mi última oportunidad..."
El piloto francés analizó su situación y desarrollo en la categoría reina desde su última renovación con su actual escudería después de proclamarse campeón del mundo en 2021.
Fabio Quartararo ha aprovechado el parón en MotoGP para desconectar del ruido y las emociones de la categoría reina. Desde allí, el piloto ha analizado su situación en la competición, su nivel en la pista o sus posibilidades en el futuro.
El piloto francés renovó con Yamaha hasta 2026 en una apuesta más personal que justificada en la convicción técnica: "En 2022 estuve a punto de irme. Pero venía de ganar el Mundial, lideraba el campeonato y confié en lo que vi para los próximos años. Esa confianza fue mi última oportunidad hacia ellos".
Ahora, con el paso de los años, la situación no ha mejorado: "Lo que Yamaha no ha conseguido en años, espero que lo logre en pocos meses. No tengo mucho tiempo para cumplir mis sueños. Ellos lo saben, y yo también. De momento no estoy hablando con nadie, pero estoy reflexionando. No quiero dormirme mientras los demás se mueven".
Finalmente, en sintonía con su inquietud por el qué vendrá, el piloto francés valoró su rendimiento en comparación con el nivel que atesoraba cuando fue campeón del mundo: "Sé que soy muchísimo mejor que cuando gané el título. Estos tres años me han hecho más fuerte. He aprendido a luchar sin tener la moto adecuada"
"Soy un ganador. Me quedarían muchas cosas pendientes si me retirara ahora. Soy consciente de lo que tengo, pero también de lo que valgo. No sé dónde estaré dentro de unos años, pero sé que quiero volver a ganar. Y el tiempo, esta vez, no está de mi lado", sentenciaba Quartararo en declaraciones para 'MotorSport'.