¡Tremendo! Marc Márquez y Pedro Acosta se van al suelo en la misma curva cuando luchaban por la 'pole'

El ilerdense y el murciano estaban marcando buenos tiempos pero dos desafortunadas caídas terminaron siendo determinantes para que no lucharan por la 'pole'.

Marc Márquez y Pedro Acosta no han tenido para nada la clasificación soñada en el GP de Brasil. El de Ducati saldrá tercero y el de KTM, noveno. Aún así, ambos había comenzado la sesión acechando la 'pole position' pero una desafortunada caída acabó con las opciones de los dos.

Curiosamente, Marc y Pedro cometieron el mismo error en la misma curva. Ese fallo les hizo perder el control de la moto y terminar yéndose al suelo. Fue en la curva cuatro y solo pasó una vuelta entre que el murciano y el ilerdense se encontraron con el asfalto.

Jorge Martín también sufrió una caída aunque el madrileño pudo salvarlo marcando el quino mejor tiempo. Marco Bezzecchi, compañero de Jorge, firmó el segundo mejor tiempo solo por detrás de un Fabio Di Giannantonio que, tras firmar la 'pole', también terminó yéndose al suelo.

A pesar de una clasificación caótica, Marc partirá desde la primera línea y Jorge desde la segunda con opciones de reales de ganar posiciones en la salida. Álex Márquez y FermínAldeguer saldrán octavo y séptimo respectivamente en una 'sprint' y una carrera que podría deparar mucha emoción.