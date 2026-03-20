¿Qué tienen en común Marc Márquez y Pedro Acosta? "Su mentalidad..."

David Alonso, piloto de Moto2, cree que Marc y Pedro comparten ese hambre por ganar y también su lucha en el uno contra uno.

David Alonso es uno de esos pilotos jóvenes llamados a convertirse en futuro campeón de MotoGP. De momento ya tiene el título bajo el brazo de Moto3, busca el de Moto2 esta temporada y mira con ambición su futuro. En una entrevista a 'AS' le han preguntado si su estilo de pilotaje se parece al de Pedro Acosta o al de Marc Márquez.

Pero Alonso ha respondido diciendo que ellos dos tienen muchos puntos en común: "Ellos tienen similitudes, también te digo. Porque yo creo que el hambre ese por ganar lo tienen bastante parecido. La mentalidad ganadora de ambos yo la veo parecida. Y en la lucha uno contra uno, también son parecidos".

"Son dos pilotos muy guerreros. Luego, hay ciertas partes de la frenada que también, pero no sé, trataré de coger lo mejor de cada uno", apunta el piloto de Moto2.

¿Se parece más a Acosta o a Márquez? David Alonso se moja: "Quizá en el estilo de pilotaje a Acosta un poco. En el frenar muy hasta dentro. Frenar tarde, hasta dentro, y queriendo hacer como una 'uve'".

Su accidente en Tailandia

El piloto de Aspar se fue al suelo en el Gran Premio de Tailandia y le pasó por encima Filip Salac, que le atropelló a gran velocidad.

Fue trasladado de inmediato al centro médico, pero ya está recuperado: "Estoy sano, fuerte. Siempre así. Sin ninguna molestia física así que contento".

"Puedo decir abiertamente que pasé miedo, un poco. Ha sido la caída más fuerte que he tenido de mi vida, el golpe más fuerte. Al final, que te pasen por encima o que te den es una cosa que no te esperas. Tú puedes tener una caída muy fuerte tú solo y aunque sea fuerte, tú ya te esperas que va a ser fuerte, pero te caes en medio de la pista y te van dando golpes y esos golpes no te los esperas", explica David Alonso.