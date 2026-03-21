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Sorprendente respuesta de Márquez cuando le preguntan por la renovación con Ducati: "Se anunciaría si..."

El de Cervera ha actualizado el estado de las conversaciones que hay entre él y la escudería. La renovación sigue sin hacerse oficial cuando los rumores apuntaban a que a estas alturas ya estaría cerrada.

Marc Márquez vuelve por todo lo alto: el más rápido en Sepang 120 días despuésMarc Márquez vuelve por todo lo alto: el más rápido en Sepang 120 días despuésMarc Márquez

Marc Márquez se ha convertido en el gran líder de Ducati desde que se anunció su fichaje. El de Cervera y la escudería han mostrado siempre una complicidad espectacular que se ha terminado traduciendo en el título mundial conquistado en 2025.

Sin embargo, el enlace entre ambas partes sigue sin estar confirmado de cara a 2027. Con muchos pilotos cerrando sus futuros, Marc, con la intención de renovar, no termina de llegar a un acuerdo con Ducati. Varios medio adelantaron hace unas semanas que estaba todo prácticamente listo pero el anuncio oficial aún no se ha producido.

Márquez, en el GP de Brasil, ha sido preguntado por el estado de las negociaciones. El vigente campeón no se ha mostrado preocupado pero ha lanzado un mensaje revelando que sigue habiendo cosas a negociar dentro del acuerdo entre escudería y piloto.

"No (está cerrada la renovación). Si no de qué vais a hablar los periodistas". Cuando le volvieron a preguntar: "No lo sé. No está cerrado. Si no se anunciaría. Si estuviera cerrado del todo se anunciaría". Todo en declaraciones recogidas por 'AS' que reflejan que aún sigue habiendo aspectos a resolver en la renovación de Marc Márquez.

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