El expiloto que no ve a Bezzecchi peleando con Márquez por el Mundial: "La presión..."

Sylvain Guintoli, excorredor de MotoGP, apunta al gran momento de Aprilia y de Marco pero sigue viendo muy superior al vigente campeón. Apunta a que la gestión de la "presión" será decisiva.

Marc Márquez no ha comenzado el Mundial de MotoGP de la mejor manera posible. Sin embargo, nadie duda de que, al 100%, es el piloto más temido de la parrilla. Sin embargo, en el Gran Premio de Tailandia fue una muestra de que la pelea por el título será algo más igualada que en 2025.

Cuatro 'Aprilias' se colaron en las cinco primeras posiciones. La victoria se la llevó Marco Bezzecchi. El italiano es el gran nombre para competir de tú a tú con Marc pero está por ver si será capaz de soportar todo lo que conlleva pelear por un campeonato de MotoGP.

Márquez es el gran rival a batir. El expiloto de la categoría reina Sylvain Guintoli analiza el poderío de Aprilia pero no termina de ver capaz a Bezzecchi de luchar directamente con todo un nueve veces campeón del mundo: "Así que, diría que psicológicamente, esta fase con Aprilia el año pasado, donde realmente progresaron y donde parece haber una energía muy positiva en el equipo, es extremadamente importante para un tipo como Bezzecchi".

"Es extremadamente importante que se sienta apoyado, que se sienta cómodo, porque sabemos que puede cometer errores", reconoce Guintoli en declaraciones para sus redes.

El francés señala también la posible inexperiencia que podría mostrar Bezzecchi en la pelea por el Mundial: "Lo vimos en la carrera Sprint en Buriram. Y sabemos que esta presión va a ser difícil para él. En cualquier caso, está mucho menos acostumbrado a esta presión que un campeón como Marc Márquez, por ejemplo"