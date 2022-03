Debido a un problema con su vuelo, la escudería estadounidense cuenta con un importante retraso y no estarán en los test mañaneros de este jueves.

"Este retraso afectará nuestro programa, pero estaremos en la segunda sesión el jueves por la tarde con Pietro Fittipaldi conduciendo el VF-22. No tengo otras actualizaciones en este momento", reza su comunicado.

The team's freight arrived late last night to the circuit in Bahrain.

This delay will impact our programme but we are targeting being out on track for the second session Thursday afternoon with @PiFitti driving the VF-22.#HaasF1 pic.twitter.com/Zppbjbkn8a