Esta semana se estrena la nueva temporada de la serie de Netflix 'Drive to Survive' y, como no puede ser de otra manera, el enfrentamiento llevado al extremo por Lewis Hamilton y Max Verstappen ocupa una parte importantísima en la producción.

Antes de que salga a la luz, el medio 'Express' ha desvelado detalles de cómo se sintió el heptacampeón tras el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, en el que tras un fuerte choque en Copse, el neerlandés se estrelló contra las protecciones y el británico se llevó la victoria ante su público.

"Creo que Max es agresivo como el infierno y, la mayoría de las veces lo lleva al límite y más allá. He corrido contra muchos pilotos. Siempre hay matones, pero no es así como opero. Yo solamente trato de vencerlos en la pista", señala Hamilton en la serie.

Al final, y como ya es sabido, la temporada se decidió en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi. Verstappen se llevó la corona y Lewis desapareció del mapa, aunque como él mismo señala, nunca pensó en dejarlo.

"Nunca dije que iba a parar. Me encanta hacer lo que hago. Fue un momento difícil para mí, un momento en el que realmente necesitaba aislarme, centrarme en estar presente. Tenía a mi familia a mi alrededor, creando grandes momentos y al final llegué a un punto en el que decidí que iba a volver a encarar otra temporada con Toto Wolff y Russell a mi lado. Es genial ver a George con tanta energía y pasión", explica.

"Al entrar en este año, realmente no me he establecido ningún objetivo inicialmente. Lógicamente, todas las personas de este equipo han trabajado con el objetivo final de ganar el Campeonato del Mundo y volver a subir el listón y hacer algo que nadie haya hecho antes. Hemos logrado ocho títulos seguidos en Constructores, ahora tenemos que dar otro paso adelante", zanja.

El próximo 20 de marzo se apagará el semáforo por primera vez en Baréin. Con el nuevo reglamento ya implantado en el 'Gran Circo', a la batalla entre Red Bull y Mercedes pueden unirse Ferrari y Alpine, aunque es casi palpable que la reedición del cara a cara entre Verstappen y Hamilton copará gran parte de las miradas.

Te puede interesar:

- Esteban Ocon, 'enamorado' por trabajar con Fernando Alonso: "Es formidable, es una gran oportunidad trabajar con un bicampeón"

- Los tres equipos de F1 que estarán "al frente" en 2022, según Red Bull

- Carlos Sainz pide a Ferrari tener los pies en el suelo: "No estamos por delante de los demás"