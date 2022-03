Nikita Mazepin ha roto su silencio para analizar su precipitada salida de Haas después de que eclosionase la guerra entre Rusia y Ucrania y la FIA decidiese condicionar a los pilotos rusos de sus competiciones.

Desde Moscú, a través de una rueda de prensa telemática, el ruso ha arrancado: "Primero que nada, quiero decir que entiendo que el mundo no es como era hace dos semanas. Es un momento extremadamente doloroso tanto para vosotros como para mí. Las personas que no están aquí lo ven desde un ángulo diferente. Nosotros en Rusia y Ucrania vemos qué pasa en muchos otros niveles".

Mazepin tenía en mente competir con bandera neutral, acatando así la decisión de la FIA, pero en el último momento todo se torció: "Esperé pacientemente la decisión de la FIA. Estaba seguro de que encontraríamos una solución a la situación, pero el contrato se rescindió de forma unilateral".

"Planeaba correr como deportista neutral. La FIA lo permitió. No tenía ningún problema con eso, pero la noche antes de que se rompiera mi contrato, salieron directivas adicionales y cuando comenzamos a analizarlas, recibí un mensaje. A la mañana siguiente que me cancelaron el contrato. Me despidieron", explica.

De hecho, se enteró de su despido por la prensa: "No he hablado con Guenther Steiner desde que me fui de Barcelona en el tercer día de pruebas. Guenther no me dio ninguna información sobre qué decisión tomaría el equipo y luego vino el comunicado de prensa: lo leí y descubrí que mi contrato había sido rescindido".

Mazepin ha ido más allá y ha apuntado directamente a Haas: "Me merecía más apoyo del equipo. No hay razón legal para rescindir el contrato. Me alivió ver que la FIA nos permitió comenzar con colores neutros. Tenía la esperanza de conducir. El 15 de marzo todo cambió y perdí el sueño por el que trabajé durante 18 años".

"Me enteré de que me echaron de Haas, como todo el mundo, por la prensa. No lo merecía. Me quedé muy decepcionado con cómo se hizo. No estaba preocupado desde que salí de Barcelona", ha añadido.

Eso sí, Mazepin sueña con volver al 'Gran Circo': "La Fórmula 1 no es un capítulo cerrado para mí. Estaré listo para correr en caso de que haya una oportunidad de regresar".

Dada su situación y la de otros deportistas que se han visto envueltos en algo similar, el moscovita ha creado una fundación ('Competimos como uno solo') para los compañeros que se encuentren en una tesitura similar.