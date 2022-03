España vibra por Fernando Alonso, Carlos Sainz y una futura tercera corona para el país. Los dos pilotos, con serias opciones de estar en la zona alta de la mano del nuevo reglamento, 'sueñan' con que Alpine y Ferrari, respectivamente, les brinden un monoplaza que les permita medirse a Mercedes y Red Bull.

Mario Andretti, leyenda de la Fórmula 1 y campeón del mundo en 1978, ha alabado la figura del asturiano y del madrileño afirmando que, con un coche potente, ambos pueden ganar carreras.

Sobre Alonso, viejo conocido tras su paso por la Indy de la mano del equipo de su hijo Michael, apunta que "tiene fuego dentro del casco".

"Lo admiro, de verdad. Volver como lo hizo, tras estar dos años fuera, es increíble. Fernando Alonso tiene fuego dentro del casco. Ha vuelto, pero parece que nunca se había ido. Es muy emocionante para mí verle porque, como sabes, tuve la oportunidad de tenerle cuando estuvo en Indianápolis corriendo para mi hijo. Pasamos mucho tiempo juntos y pude apreciar realmente a la persona. Él no mira la edad, sólo va hacia delante. Si tuviera un coche competitivo seguiría ganando en la Fórmula 1, no hay dudas sobre eso", ha señalado en declaraciones a 'As'.

Paralelamente, sobre Sainz, Andretti ha destacado que es un "número 1" y que está "feliz" en Maranello tras su primer año vestido de rojo con victoria incluida sobre Charles Leclerc en la general.

"Se ha ido encontrando más cómodo según avanzaba la temporada. Sus resultados lo avalan. Ferrari tiene dos pilotos número 1. Va a ser un gran desafío para ambos y para el equipo. Creo que Carlos ha puesto muy nervioso a Leclerc (risas), porque es mucho más fuerte de lo que esperaba. Estoy feliz por ello. Tuve la oportunidad de hablar una vez con él y me contó lo feliz que estaba en Ferrari. Espero que puedan darle un buen coche para que Ferrari pueda regresar a las victorias. Carlos ha demostrado que puede ganar carreras. Esta es la belleza de la F1, hay un montón de grandes talentos ahora, sólo se necesita la maquina adecuada. Carlos se está convirtiendo cada vez más en un gran piloto y creo que está a gusto en Ferrari", ha reseñado.

Mario Andretti, viejo conocido del 'Gran Circo', ha tratado de volver a la atracción recientemente tanteando una posible compra de Alfa Romeo o Haas, aunque se ha encontrado con un 'no' por respuesta.