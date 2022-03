Nikita Mazepin ha perdido toda la confianza que había depositado en Haas tras su repentina despedida. El piloto ruso no cierra la puerta completamente a regresar a la escudería estadounidense pero lo ve muy complicado.

"Diría que está bien mantener todas las opciones disponibles, pero definitivamente no quiero volver a un lugar que no me quiere. Como sabéis, la Fórmula 1 es un deporte peligroso y tienes que confiar y creer en el equipo con el que trabajar. Es una cuestión de seguridad y creo que es justo decir que no confío en ellos", reconoció Mazepin en unas declaraciones recogidas por el portal web 'Motorspot.com'.

"Valoro las relaciones mucho. Creo que la Fórmula 1 es un deporte único porque va mucho de 'team building' y de esta química que tienes entre tus compañeros, ya sean hombres o mujeres, para llevar al coche a una posición en la que va bien. Estoy muy decepcionado por cómo se gestionó todo", añadió.

Además, el piloto ruso aseguró que ha pasado unos días muy difíciles por la incertidumbre en su carrera deportiva: "He estado preocupado por mi futuro desde que me fui de Barcelona y me dijeron que si la FIA me permitía competir con sus reglas y estaba de acuerdo con ellas, no habría acciones para quitarme del asiento porque no hay obligación legal o razón para hacerlo".

Mazepin no ha escondido su asombro y sorpresa por la decisión que tomaron desde Haas: "Mi relación con Guenther era muy buena, le respeto mucho como persona. Solía creer al 101% sus palabras. Es jefe de equipo y si dice algo, normalmente pasa eso o siempre pasa. Pero no he recibido información del equipo desde que ocurrió y me enteré de mi despido al mismo tiempo que se comunicó a la prensa".

"Me gustaría pensar que por tener 23 años no estaba preparado para eso. No recibí ninguna pista ni información de 'esta es una decisión que hemos tomado, va a ser pública en 15 minutos, estate preparado'. Obviamente me llegaron muchos mensajes de la gente y lo supe a la vez que vosotros", concluyó.