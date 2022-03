"Hemos completado todo el trabajo y lo hemos hecho bien, así que estoy contento". Estas palabras de Carlos Sainz tras la primera jornada de test en Baréin demuestran que todo son buenas noticias en la escudería de Ferrari, que sigue estando en cabeza.

El piloto español, que junto a Charles Leclerc completó un total de 116 vueltas, se mostró encantado al finalizar la sesión de la tarde: "Estoy contento, ha sido un día positivo y sin problemas, que en los test es la prioridad número uno. Hemos hecho muchas vueltas entre Charles y yo, hemos completado el programa".

El calor de Baréin se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los pilotos: "Se siente más complicado de conducir en Baréin que en Barcelona, pero es normal, pasa todos los años. El coche en las curvas se siente diferente a otros años, pero estamos progresando y entendiendo todo cada vez que damos una vuelta".

¿Está Ferrari en la pelea por los puestos de arriba? Sainz insiste en su mensaje de ser cautos: "Es la pregunta del millón. Me gustaría decir que sí, al 100%, pero de momento no lo sabemos. Queremos y espero que lo consigamos, pero hasta que no probemos este coche con la misma cantidad de combustible que el resto será imposible saberlo".

"Tengo ganas de la primera carrera para ver dónde está todo el mundo, también mi carrera de casa, Mónaco, volver a Estados Unidos, ir a Miami por primera vez, ir a Singapur... Tengo muchas ganas de muchos circuitos. Va a ser un año muy emocionante para la Fórmula 1", ha sentenciado el español.