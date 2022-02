Sí, habrá carreras al sprint en la Fórmula 1. Sí, habrá importantes cambios en su formato. Pero no, no habrá más con respecto a la temporada anterior.

Volverán a ser tres: el Gran Premio de Emilia Romagna, el GP de Austria y el GP de Brasil.

Se modifica el sistema de puntuación. Porque si en 2021 puntuaban los tres primeros, ahora lo harán los ocho primeros: el ganador ocho puntos, el octavo un punto.

Además, se ha confirmado que la 'pole' también sufre una importante modificación. No será el ganador de la carrera al sprint quien parta en cabeza en la carrera, sino el piloto más rápido del viernes. Se acaba de esta manera el formato 'clasificación al sprint' y se da paso a la 'carrera al sprint'.

El caos de Bélgica

La F1 también ha confirmado que no se otorgarán puntos a los pilotos a no ser que se completen al menos dos vueltas de la carrera sin el coche de seguridad, tanto físico como virtual.

De esta manera se pone fin a lo que ocurrió el curso pasado en Bélgica, cuando no se completó ni una sola vuelta sin safety car y la competición otorgó la mitad de los puntos.

Así quedaría el reparto: si el líder no ha superado el 25% de la carrera, se repartirán de 6 a 1 puntos entre el 1º y el 5º clasificado; si el líder supera el 25% pero no el 50%, se repartirán de 13 a 1 puntos entre el 1º y el 9º; si el líder supera el 50% pero no el 75%, se repartirán de 19 a 1 puntos para los diez primeros.