Nuevo año, nueva vida en Fórmula 1, y este más que nunca. El 'Gran Circo' afronta el cambio reglamentario más radical en décadas, y muchas escuderías ven en él la oportunidad de desterrar a los 'gigantes' de F1, Mercedes y Red Bull.

Equipos como Alpine o Ferrari llevan soñando con la nueva normativa desde 2020 (estaba previsto para 2021, pero se pospuso por la eclosión de la pandemia), estudiando las nuevas reglas a fondo para encontrar esa 'zona gris' que explotar para aventajar a sus rivales.

Se deben diferenciar los reglamentos técnicos y deportivos. Los primeros, por un lado, se refieren a las particularidades del monoplaza, mientras que los segundos versan sobre las normas que rigen la competición.

El 'efecto suelo', clave en la normativa técnica

Dado el retraso del cambio normativo a 2022, los monoplazas en 2021 han mantenido el chasis de 2020, congelando algunas piezas e innovando en lo que el reglamento para la presente campaña permite.

El nuevo concepto aerodinámico está basado en el denominado 'efecto suelo', que con estructuras más simples, un largo difusor bajo los pontones y una simplificación en la superficie del coche, busca El 'efecto suelo', clave en la normativa técnica que deja el monoplaza y que dificulta los adelantamientos, y que evita que los perseguidores puedan seguir al de delante en curva.

De esta manera se le da más importancia al suelo del coche y, a su vez, se ha simplificado el morro, la suspensión, la cubierta motor, los alerones delantero y trasero, se han quitado los 'bargeboards' y los dispositivos debajo del chasis y existe un nuevo fondo del coche.

En cuanto a las ruedas, se usarán nuevas gomas de Pirelli de 18 pulgadas, mientras que los motores continuarán siendo los híbridos actuales en un camino hacia una mayor sostenibilidad en el 'Gran Circo'.

Seis novedades en el reglamento deportivo

La FIA, con Mohammed Ben Sulayem como nuevo presidente tras la salida de Jean Todt y con Michael Masi fuera de Dirección de Carrera a la par que ha aterrizado el VAR en F1, ha establecido un límite de gasto de 175 millones de euros con el que espera igualar las fuerzas entre los equipos.

Paralelamente, el reglamento deportivo presenta seis novedades principales que van desde el horario del fin de semana hasta particularidades del 'safety car' y los neumáticos.

En lo referido a la composición del fin de semana, se ha comprimido el horario de manera que se han eliminado las ruedas de prensa del jueves, que han pasado al viernes, día en el que también se disputarán los dos entrenamientos libres.

Eso sí, el viernes tendrá lugar una sesión técnica informativa estilo "show and tell" ("muestra y cuenta"), en la que los equipos deberán explicar en 60 minutos las novedades que presenta su monoplaza después de enviarle un documento a la FIA y la que detallarán "los principales componentes y ensamblajes aerodinámicos y de carrocería que no se han ejecutado en un evento anterior y están destinados a ser utilizados en el evento". Los sábados también habrá otra media hora de explicación tras la clasificación.

A su vez, la FIA ha implantado la obligatoriedad de alinear en al menos una sesión de entrenamientos Libres 1 a un piloto que tenga un máximo de dos Grandes Premios de experiencia.

En términos de combustible, queda eliminado el límite de consumo en las carreras, por lo que los equipos podrán usar más de 110 kg del nuevo E10.

Los neumáticos son otro factor importante en el reglamento, ya que se ha eliminado la regla de que los 10 primeros de la parrilla tendrán que comenzar la carrera con su neumático de la Q2.

Sobre el tan polémico 'safety car', se ha modificado su procedimiento en la resalida, eliminando la norma de que tenga que esperar a que todos los doblados se desdoblen, con lo que se esperan reinicios más rápidos.

