El tenso momento entre Márquez y Bastianini en la clasificación de Austin

El de Cervera, que también tuvo sus más y sus menos con Bezzecchi, se llevó una bronca de Bastianini después de que esté interpretara que no le había dejado espacio en una curva.

Marc Márquez ha sido uno de los protagonistas de la polémica en la clasificación del Gran Premio de Las Américas. El de Cervera se ha enfadado duramente con Marco Bezzecchi cuando luchaba por la vuelta rápida. La razón, una obstaculización del de Aprilia a Marc cuando este buscaba la 'pole'.

Márquez terminó sexto y Bezzecchi, segundo. El incidente entre ambos fue apuntado por parte de los comisarios para revisar si Marco debía recibir sanción. Marc también se enfrenta a un posible castigo por una acción con Enea Bastianini.

Casi al final de la sesión, el de KTM se molestó mucho en una curva en la que supuestamente Márquez no el dejó espacio. El 'rifirrafe' fue anotado también por parte de los comisarios de pista. Bastianini dejó una llamativa imagen recriminándole de manera muy expresiva la acción a Marc.

El ilerdense saldrá desde la sexta posición sin saber aún si será penalizado o no de cara a la carrera del domingo. Lo mismo le pasa a Bezzecchi. El de Aprilia podría ver peligrar su salida desde la segunda fila en este Gran Premio de Las Américas.