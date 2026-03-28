El enfado de Marc Márquez con Bezzecchi cuando luchaba por la 'pole' de Austin

El de Cervera terminó marcando el sexto mejor tiempo en la 'qualy' y dejó un gesto tenso con el piloto de Aprilia por después de que este le obstaculizara cuando iba a por la vuelta rápida.

Marc Márquez sigue sin estar del todo inspirado este inicio de temporada. Especialmente en la clasificaciones donde el de Cervera no termina de imponer su dominio. En un circuito en el que suele ser el más rápido, Marc solo ha podido marcar el sexto mejor tiempo y se encomienda a firmar dos grandes salidas, en la 'sprint' y en la carrera, si quiere luchar por la victoria.

Más allá de no haber mostrado toda su velocidad, Marc ha dejado un momento polémico cuando luchaba por la vuelta rápida con Marco Bezzecchi. El de Ducati venía muy fuerte pero vio como Marco le molestaba en una curva.

Esa acción enfadó mucho a Marc y, tras verse obligado a frenar y abortar la vuelta, mostró su evidente 'cabreo' frente a Bezzecchi levantándole la mano. Los comisarios apuntaron la acción y eso podría terminar desembocando en una sanción.

Joan Mir también se encontraba por en medio así que está por ver que, en caso de que haya penalización, quién será el que la reciba. En cualquier caso, es evidente que el 'mosqueo' de Marc era con el líder del mundial, que saldrá desde la segunda plaza.

Fabio Di Giannatonio ha terminado consiguiendo su segunda 'pole' de la temporada tras batir el récord del circuito con una vuelta magnífica. Volverá a salir primero tras demostrar que es, en estos momentos, el piloto de Ducati más en forma.