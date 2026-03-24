La comentada frase de Acosta sobre la KTM: "Ni el año pasado la moto era tan mala, ni la de este año..."

El piloto español sólo pudo ser séptimo en el Gran Premio de Brasil, lejos de los mejores: "Vamos a seguir sufriendo...".

Pedro Acosta llegó al Gran Premio de Brasil como líder, pero no pudo pelear contra los mejores. La KTM no dio para más. Y pide tranquilidad. Defiende que han progresado, pero que no ha sido para tanto como para pelear todos los fines de semana contra las Aprilia y contra las Ducati.

En 'Motorsport', Acosta dijo que le faltaba mucha velocidad en las rectas: "Nos falta mucha velocidad en la recta, y contra eso no podemos hacer nada".

"En la KTM usamos mucho la goma delantera, y en este circuito lo hemos acusado. Entre eso y la falta de velocidad, es muy difícil plantear una carrera en la que no puedes adelantar", explica el piloto murciano.

Este fin de semana, en el Gran Premio de Estados Unidos, lo volverán a pasar mal: "En Austin también sufriremos".

"Ni el año pasado la moto era tan mala, ni la de este año es tan buena", dijo Acosta este pasado domingo.

Tras dos fines de semana, Pedro es tercero en el campeonato. Tiene 42 puntos, a catorce de Marco Bezzecchi.