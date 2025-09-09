Con grandes artistas
Los vídeos de la fiesta de Carlos Alcaraz en Nueva York tras ganar el US Open
Las redes sociales se han llenado de distintos vídeos del murciano celebrando su sexto Grand Slam en un conocido local de la ciudad.
Tras vencer en cuatro sets a JannikSinner en la final del US Open para sumar su sexto 'major' y su segundo en Nueva York, Carlos Alcaraz no se fue al hotel.
El nuevo número 1 del mundo, junto a su equipo y sus amigos, se fue de fiesta a un conocido local de la ciudad para festejar el título.
Allí estuvo junto a artistas de renombre como J Balvin, Justin Quiles y Lenny Tavárez, que celebraron junto a él el grande logrado horas antes.
"Estamos encontrando un equilibrio entre disfrutar y luego dar lo mejor en pista", decía Alcaraz tras ganar el US Open. Y parece que el plan funciona.