Ducati elogia como nunca a Alex Márquez: "Lo gestionó como un campeón..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que Alex también merecía la victoria en el sprint de Montmeló, donde se fue al suelo.

Alex Márquez fue el ganador del fin de semana en Barcelona. Tras el error en la sprint del sábado, pudo celebrar la victoria en la carrera del domingo. Y por delante de su hermano Marc. En Ducati se rinden a él y le elogian como nunca, apuntando que supo gestionar su ventaja como lo haría un campeón.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de la escudería de Bolonia, ha realizado su habitual publicación después de las carreras y ha escrito unas palabras muy bonitas sobre Alex, piloto de Gresini.

"Una racha interrumpida por un luchador realmente digno, un Alex Márquez que también habría merecido ganar la carrera del sábado en su mejor fin de semana desde que está en la categoría reina: pole, victoria en el Gran Premio y vuelta rápida son su botín, con la euforia de un Gran Premio controlado y gestionado como un auténtico campeón en la que fue su primera victoria significativa en su desafío directo a su hermano Marc", escribe Gigi.

Este fin de semana finalizó la racha de victorias de Marc: "Así terminó, de la manera más gratificante, la increíble serie de siete dobletes consecutivos en sprint y carrera de un inmenso Marc Márquez, que consiguió un valioso segundo puesto en la clasificación del campeonato del mundo".

Márquez tendrá que esperar para lograr el noveno campeonato. Pero no demasiado. No lo hará en Misano este fin de semana pase lo que pase... pero la oportunidad podría llegar en Japón, en territorio Honda, el domingo 28 de septiembre.