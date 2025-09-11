El FBI publica imágenes del posible asesino de Charlie Kirk y pide colaboración ciudadana para encontrarle

Los detalles El cuerpo estadounidense ha solicitado a la ciudadanía que contacte con ellos si ven a un individuo que pudiera ser el de las imágenes que han compartido.

El FBI ha difundido las primeras imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, solicitando la colaboración ciudadana para identificar al sospechoso. Las imágenes fueron publicadas tras afirmar tener pruebas sobre el tirador que mató al influencer ultraderechista en la Universidad del Valle de Utah. Dos personas fueron detenidas y liberadas posteriormente. Bo Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, confirmó que poseen "buenas imágenes de vídeo" y han recuperado el arma usada en el tiroteo. Se rastrearon los movimientos del sospechoso en el campus y su huida. Además, se recogieron restos biológicos y huellas para identificar al asesino.

El FBI ha publicado las primeras imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk. En un mensaje en redes sociales, el cuerpo ha solicitado la ayuda ciudadana para que llamen si ven a alguien parecido al hombre que aparece en las fotos que han mostrado.

"Solicitamos la ayuda de la ciudadanía para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah", ha publicado la cuenta del FBI de Salt Lake City.

Estas imágenes han sido publicadas horas después de que afirmaran tener pruebas sobre el tirador que asesinó al influencer ultraderechista Charlie Kirk este miércoles en la universidad de Utah, por el que fueron detenidas "dos personas de interés" que fueron dejadas en libertad poco después. Bo Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, afirmó que tenían "buenas imágenes de vídeo" del individuo y, ahora, las han hecho públicas. Además, los agentes han recuperado "un rifle de alta potencia", el arma que habría sido utilizada en el tiroteo.

El arma que habría utilizado el asesino de Charlie Kirk, según el FBI

Además, ha comunicado que los movimientos del presunto tirador fueron rastreados tras el atentado: "Anoche logramos algunos avances. Logramos rastrear los movimientos del tirador. A partir de las 11.52 a.m., el sujeto llegó al campus. Hemos rastreado sus movimientos dentro del campus, a través de las escaleras, subiendo a la azotea y cruzando la azotea hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía al otro lado del edificio, saltaba y huía del campus hacia un barrio. Nuestros investigadores han trabajado en esos vecindarios, contactando a todos los que han podido, con cámaras de las casas, testigos y han investigado exhaustivamente esas comunidades para encontrar pistas".

Por su parte, Robert Bohls, agente especial del FBI en de Salt Lake City (Utah), ha desvelado que los investigadores disponen de restos biológicos que podrían ser fundamentales para dar el autor del asesinato. "Los investigadores también han recogido huellas de calzado, palma de la mano y antebrazo para su análisis", ha afirmado.