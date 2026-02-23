La UEFA sanciona provisionalmente a Prestianni tras la acusación de Vinicius de insulto racista

La UEFA, en un comunicado ha informado de una sanción de un partido por su presunto insulto racista a Vinicius Jr.

La UEFA ha tomado la decisión de sancionar con un partido al futbolista Gianluca Prestianni después de su presunto insulto racista a Vinicius Jr en el partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

Prestianni no estará por lo tanto en el Santiago Bernabéu este miércoles en el partido de vuelta.

"El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA relacionado con un comportamiento discriminado", dice la nota de la UEFA.

El Benfica reacciona

"El Benfica lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones", dice la nota del equipo de Lisboa.

También insisten en su condena a todo tipo de racismo: "El Benfica reafirma también su compromiso inquebrantable con la lucha contra todas las formas de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su actuación diaria, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del Club, como Eusébio".