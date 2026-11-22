El de Cervera se puso primero en la primera curva pero solo dos vueltas después rodaba séptimo. Encandenó varios errores aunque se recompuso vueltas después.

Marc Márquez ha salido como un absoluto cohete en la carrera del Gran Premio de Portugal. El ilderdense, al que solo le vale con ser noveno, no ha dudado en arriesgar en la salida adelantando a Marco Bezzecchi.

Marc ha atacado en la primera curva para liderar una carrera en la que su objetivo no era ni mucho menos ganar. Sin embargo, luego ha dado el susto. En cuestión de menos de una vuelta, Márquez ha comenzado a perder posiciones sin parar después.

De hecho, ha sido tan brusco el cambio de posición que ha dado la sensación de que Márquez tenía algún problema mecánico capaz de dejarle fuera de la carrera. Al final, el de Cervera ha resultado estar gestionando una estrategia con el menor riesgo posible.

Las Aprilia han terminado liderando la carrera mientras Marc evitaba poder tener algún encontronazo con algún piloto o cometer un error parecido al de la 'sprint'.

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