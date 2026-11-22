El madrileño estaba teniendo una carrera muy complicada rodando 8 puestos más atrás que Izan Guevara, su máximo rival por el Mundial. Un choque múltiple algo difícil de ver le dejó fuera de la carrera.

La carrera de Moto2 es una pelea al límite por el título. Manu González e Izan Guevara son los dos grandes aspirantes a llevarse el Mundial de la segunda categoría del motociclismo. El madrileño se enfrenta a sus fantasmas del año pasado (cuando perdió el Mundial en las últimas carreras) con un Guevara que se siente muy cómodo dando caza al líder.

Todo se decidirá en Valencia después de que González haya terminado yendo al suelo en un accidente que pone los pelos de punta. El madrileño ha ido directamente contra Filip Salac, Zonta van der Goorbergh y Celestino Vietti. Instantes antes, esos tres pilotos habían colisionado. Ninguno ha lamentado lesiones ni daños graves. De hecho, Zonta y Vietti han terminado la carrera.

El checo se llevó la peor parte porque fue el que más de lleno notó el impacto de González. Por fortuna, Manu intentó volver a la carrera pero se vio obligado finalmente a retirarse ante un Izan Guevara que ha cruzado la línea de meta en séptimo lugar.

González mantiene una ventaja de 4.5 puntos de cara al último gran premio del año, el de Valencia. La última batalla lo tendrá todo en juego con un Manu que necesita redimirse de los sucedido la temporada pasada. Guevara, por su parte, intentará conquistar su segundo mundial. Cheste será testigo de una lucha a vida o muerte.

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