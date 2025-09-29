Ahora

Su cara lo decía todo

Ni el propio Alcaraz daba crédito: atención al puntazo de Carlos ante Ruud en Tokio

El número 1 del mundo conectó un globo de revés que cayó en la línea ante el asombro del noruego y del propio Alcaraz.

Ni el propio Alcaraz daba crédito: atención al puntazo de Carlos ante Ruud en Tokio Ni el propio Alcaraz daba crédito: atención al puntazo de Carlos ante Ruud en Tokio Redes

Carlos Alcaraz nos tiene ya mal acostumbrados a ver varios puntazos de otra galaxia en cada uno de sus partidos, pero no hay tantos con los que él mismo se sorprenda.

Y eso ha ocurrido en las semifinales del ATP 500 de Tokio. Sirviendo con 30 iguales en el cuarto juego del primer set, el murciano ha ejecutado un globo que ha levantado al público de sus asientos.

Tras intercambiar varios golpes de revés con Ruud y después de que el noruego subiera a la red a volear, el número 1 del mundo se llevó el punto con un globo de revés que pisó la línea.

Casper pidió el ojo de halcón y tras ver que había entrado, la cara de Carlitos lo decía todo: ni se creía haberlo hecho.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | Inundaciones, rescates y un barranco desbordado en Aldaia por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana
  2. Las trampas del plan antimigratorio de Feijóo: ni hay ayudas para todos ni traen más delincuencia
  3. Hacienda concluye que los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez podrían haber incurrido en "fraude de ley"
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Trump recibe a Netanyahu a las puertas de cerrar un acuerdo sobre Gaza
  5. Elvira Lindo mira a su abismo personal y reflexiona sobre la vida, la muerte y la salud mental: "Siempre sale algo que me lleva a seguir"
  6. Bad Bunny será la actuación estrella del descanso de la Super Bowl 2026