Ni el propio Alcaraz daba crédito: atención al puntazo de Carlos ante Ruud en Tokio

El número 1 del mundo conectó un globo de revés que cayó en la línea ante el asombro del noruego y del propio Alcaraz.

Carlos Alcaraz nos tiene ya mal acostumbrados a ver varios puntazos de otra galaxia en cada uno de sus partidos, pero no hay tantos con los que él mismo se sorprenda.

Y eso ha ocurrido en las semifinales del ATP 500 de Tokio. Sirviendo con 30 iguales en el cuarto juego del primer set, el murciano ha ejecutado un globo que ha levantado al público de sus asientos.

Tras intercambiar varios golpes de revés con Ruud y después de que el noruego subiera a la red a volear, el número 1 del mundo se llevó el punto con un globo de revés que pisó la línea.

Casper pidió el ojo de halcón y tras ver que había entrado, la cara de Carlitos lo decía todo: ni se creía haberlo hecho.