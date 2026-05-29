Marc Márquez, ilusionado en su vuelta a MotoGP: "Insistir, persistir y ver dónde puedo llegar"

El vigente campeón del mundo se ha mostrado optimista con su regreso, con ganas de competir al máximo nivel y con el objetivo de "recuperar las sensaciones que tenía el año pasado".

El regreso de Marc Márquez ya es una realidad. El piloto español correrá este fin de semana en Mugello, tras dos semanas recuperándose de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, con la mente puesta en llevarse la victoria.

Su caída en Le Mans ha frustrado el rendimiento que estaba consiguiendo en las últimas carreras, haciendo mella en su mentalidad. "Evidentemente, intuía que esa lesión me llevaría a más lesiones; evidentemente, frustra", confiesa Márquez sobre las molestias producidas por su lesión en el hombro derecho, en declaraciones a 'DAZN'.

"Es como todo. Cuando tienes una lesión u operación, los primeros días lo ves muy oscuro, pero luego el ser humano tiene la capacidad de olvidar y simplemente pensar en el futuro, y es lo que he hecho. Insistir, persistir y ver dónde puedo llegar", añade el vigente campeón, asegurando que ha dejado atrás la caída.

De esta forma, el ilerdense llega al GP de Italia con la confianza suficiente para querer competir al máximo nivel y pelear con las Aprilia por la victoria. "Mi objetivo ahora es recuperar las sensaciones que tenía el año pasado, quizá no perfectas, pero con un nivel decente para poder competir al máximo", concluye Márquez, mostrando su entusiasmo por recuperar el nivel del año pasado.

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