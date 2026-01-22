Fernando Alonso y Aston Martin, ¿como Button y BrawnGP?: "Podríamos ver una sorpresa total"

Damon Hill, campeón de Fórmula 1 en 1996 con un Williams diseñado por Newey, considera que el gurú británico puede "agitar su varita mágica sobre Aston Martin".

"Un maestro en ver a través de las regulaciones"

Durante una entrevista en 'TalkSPORT' en la que ha reflexionado sobre lo que espera que ocurra en la nueva temporada de Fórmula 1, Damon Hill se ha detenido a hablar sobre Aston Martin.

En concreto, el campeón de F1 en 1996 ha ensalzado a un Adrian Newey del que espera que "agite su varita mágica sobre Aston Martin" ya que es un "maestro en ver a través de las regulaciones".

Es por ello que no le extrañaría ver a los de Silverstone dando la 'campanada': "Sí, podríamos ver un cambio de guardia en la F1 este año. Es decir, podríamos ver una sorpresa total".

De hecho, compara su caso al de la mayor sorpresa de la historia de la Fórmula 1, que llegó de la mano de Button y BrawnGP en 2009 con el cambio normativo de entonces.

"Algo así como cuando Jenson Button ganó con Brawn, sorprendieron a todos porque cumplieron con el reglamento", ha señalado.

"Y el maestro en ver a través de las regulaciones es Adrian Newey, quien se fue a Aston Martin. Lleva trabajando en este proyecto unos 18 meses. Así que esperamos que agite su varita mágica sobre Aston Martin. Podría suceder", ha zanjado. Ojo.