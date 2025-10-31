Newey pone a BrawnGP como ejemplo para Aston Martin: "Se produce algún que otro contratiempo..."

El ingeniero más laureado de la historia ve similitudes en lo que vivió cuando fichó por Red Bull y lo que está experimentando ahora en Aston Martin.

AdrianNewey lleva trabajando desde el pasado mes de marzo en el proyecto de Aston Martin para el nuevo reglamento que se ejecutará en 2026 en Fórmula 1.

El ingeniero británico es la gran baza del equipo de Silverstone para dar la 'campanada' el próximo año, pero el ex de Red Bull trata de mantener la calma.

De hecho, en una entrevista en el podcast 'James Allen on F1', Newey ha reconocido que está viendo parecidos para nada positivos en Aston Martin que ya vio en Red Bull cuando fichó por los austriacos.

"Cuando empecé, Red Bull era lo que quedaba del equipo Jaguar, que había estado bajo la dirección de Ford durante muchos años y nunca había tenido ningún éxito significativo, por lo que la gente había empezado a perder la fe en que alguna vez podrían ganar una carrera", ha recordado.

"En cuanto dejas de creer que puedes hacerlo, todo se tuerce, porque llega la complacencia, la pereza y la falta de confianza en uno mismo. Si no tienes cuidado, también puede instaurarse una cultura de la culpa. Y eso fue bastante difícil de erradicar en Red Bull", ha añadido.

Eso sí, deja abierta la puerta a dar la sorpresa como ya ocurrió con BrawnGP en 2009 y con Red Bull en los cuatro años posteriores.

"Debido a este gran cambio en la normativa, todo el mundo tiene que empezar de cero. Lo más probable es que los mejores equipos de este año sigan siéndolo el año que viene", ha señalado.

"Pero, ocasionalmente, se produce algún que otro contratiempo. Sucedió en cierta medida la última vez que hubo un gran cambio de reglamento en 2009, cuando Ferrari y McLaren, que dominaban en 2008, flaquearon, y Brawn y Red Bull irrumpieron con fuerza", ha zanjado. Ojo.